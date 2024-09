Accordo con Alternativa Popolare | il centrodestra si allarga cosa cambia prima del voto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Ilha raggiunto unpolitico nazionale con, il partito guidato dal sindaco di Terni, Stefano Bandecchi. Questa intesa consentirĂ ad Ap di portare il proprio contributo alla coalizione alle prossime elezioni regionali. Presto, infatti, andranno alLiguria, Umbria ed Emilia Romagna. A dichiararlo, in una nota congiunta, sono stati i responsabili nazionali dei partiti di: Giovanni Donzelli per FdI, Francesco Battistoni per FI, Alessandro Colucci per Noi Moderati, il vicesegretario della Lega Claudio Durigon, il Presidente dell'Udc Antonio De Poli e il Coordinatore Nazionale diStefano Bandecchi.