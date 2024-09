Veronica Ferraro il menù misero al matrimonio fa polemica

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 14 settembre 2024) In quest’estate ricca di matrimoni vip, in molti sono rimasti colpiti dall’eleganza e dalla ricercatezza delle nozze di, la migliore amica di Chiara Ferragni. L’influencer e il neo-marito Davide Simonetta, produttore musicale, si sono uniti per sempre in provincia di Lecco, nella splendida e floreale Villa Semenza, a Santa Maria Hoè. La cerimonia è stata sobria e raffinata, non si sono visti troppi eccessi, e la presenza di grandi Big della musica, come Annalisa, Emma, Tananai e Giuliano Sangiorgi ha dato un tocco glam all’evento. Lacontro ildie Davide Simonetta Nonostante in molti si siano espressi favorevolmente su queste nozze semplici e raffinate, non sono mancate le polemiche. La prima sul discorso da testimone di Chiara Ferragni, giudicato troppo autoreferenziale (in stile “È il tuoe ti parlo di me”).