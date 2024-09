Trovato morto all’Elba disposta l’autopsia Probabile si tratti del cuoco fiorentino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024)sul cadavere riall’isola d’Elba. Resta ancora senza nome il corpo privo di vita dell’uomo rinvenuto, scalzo e seminudo nelle campagne elbane, l’altro ieri, 12 settembre. I resti erano intrappolati tra i rovi a ridosso della chiesa di Santa Maria della Neve a Lacona, nel Comune di Capoliveri, con addosso solo un paio di pantaloncini neri. Si è reso necessario lo sfoltimento delle piante per riuscire a liberarlo e poterlo recuperare. Gli accertamenti dei carabinieri sono in corso. Il corpo non risulta facilmente identificabile sia perché, secondo quanto appreso, nelle tasche non c’erano documenti, sia perché i resti sono in stato di decomposizione per l’esposizione alle intemperie e al caldo estivo.