Tempesta d' amore anticipazioni italiane | Vanessa tradisce Carolin

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 14 settembre 2024)Sonnbichler tradiràLamprecht durante le prossime puntatedid'. La ragazza, infatti, si ritroverà in compagnia di Max e le cose tra loro prenderanno una piega del tutto inaspettata. Ricordiamo che la nipote di Alfons stava portando avanti una relazione stabile e felice con il personal trainer e sognava un futuro con lui, ma poi ha iniziato ad avvicinarsi ae ha perso la testa per lei al punto da lasciare Max. Quest'ultimo, però, non si è mai arreso e ha provato a riconquistare, la quale, a sua volta, ha scoperto di essere incinta di lui. La scoperta della gravidanza ha complicato la relazione della Sonnbichler con la Lamprecht e i due rivali hanno cominciato a litigare spingendo la ragazza a prendere una decisione estrema, ossia allontanarsi da entrambi.