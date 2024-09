Serata a base di risate in piazza Apre Lauretta di ’Ciao Belli’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) La BCC della Romagna Occidentale, per festeggiare i 120 anni dalla fondazione, organizza un evento dal titolo ’BCCRO che spettacolo!’, che andrà in scena stasera inBernardi a Castel Bolognese, a partire dalle ore 20.30 (ingresso gratuito). In caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato a domani, alla stessa ora . Madrina e conduttrice dellasarà l’attrice e comica Maria Pia Timo. Dopo i saluti di apertura dellasi avvicenderanno sul palco quattro nomi noti della comicità italiana, che comporranno una scaletta di interventi davvero interessanti: Claudio(nella foto) comico e imitatore oggi nel cast fisso della trasmissione “Ciao Belli” di Radio Deejay.