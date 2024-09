Rene asportato in paziente sveglia prima europea a Torino

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2024) Milano, 14 set. (Adnkronos Salute) – A, per lavolta in Europa, uncon un grosso tumore è statoin unaoperata da. L’intervento è stato eseguito su una 76enne in condizioni critiche grazie al sistema robotico di ultima generazione ‘da Vinci Single Port’, robot-chirurgo ad accesso unico, presso la Clinica Urologica dell’ospedale Molinette diretta da Paolo Gontero. Alla signora – spiegano dalla Città della Salute del capoluogo piemontese, l’azienda ospedaliero-universitaria a cui fa capo l’ospedale Molinette – era stato recentemente diagnosticato un tumore deldestro di 8 centimetri.