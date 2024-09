Pep Guardiola pronto ad aspettare Erling Haaland addolorato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 14 settembre 2024) 2024-09-13 14:34:52 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:potrebbe saltare la partita di Premier League del Manchester City contro il Brentford domani, a seguito della scomparsa dell’amico di famiglia Ivar Eggja., impegnato con la nazionale norvegese, ha annunciato mercoledì che Eggja è morto all’età di 59 anni. Eggja era il migliore amico del padre di, Alf-Inge, e faceva anche da mediatore per. L’attaccante del City ha scritto su Instagram: “Sei una leggenda, Ivar. Le parole non possono descrivere quanto significavi per me! Le parole non possono descrivere quanto ci mancherai!”ha segnato sette gol in Premier League in sole tre partite in questa stagione, tra cui triplette contro Ipswich e West Ham.