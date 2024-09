Monza-Inter Nesta schiera un ex a sorpresa? Dubbi di formazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

Monza-Inter, domenica alle 20.45, fa ripartire la Serie A per entrambe le squadre dopo la sosta per le nazionali ormai finalmente finita. Monza-Inter, in Monza, può puntare su diversi ex e ce n'è uno in particolare che sta scalando le gerarchie. OCCHIO ALL'EX – In Monza-Inter potrebbe rivedersi titolare Stefano Sensi. Il centrocampista era già in prestito ai brianzoli nella stagione 2022-2023, poi è tornato in biancorosso a luglio da svincolato facendo un breve periodo di prova prima della firma. Complici i soliti infiniti problemi fisici, finora ha giocato soltanto trentacinque minuti in Coppa Italia. A Monza però Alessandro Nesta potrebbe pensarci in vista di domenica, anche perché conosce gli avversari che si troverà davanti. Il ballottaggio è con Warren Bondo, con Matteo Pessina sicuro del posto in mezzo al campo.