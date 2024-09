Milano treno deragliato | chi è il macchinista eroe che ha evitato il disastro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

Ieri mattina, un grave incidente ferroviario ha coinvolto ilregionale 2411-Domodossola e due treni merci nei pressi di via Pallanza a, vicino alla stazione di Greco Pirelli. Le prime indagini degli investigatori si concentrano sul funzionamento della segnaletica e su possibili problemi elettrici legati ai sensori dei semafori. Secondo i primi accertamenti, uno dei due treni merci si sarebbe fermato su uno svincolo, con la coda del convoglio che invadeva un binario adiacente. L'altromerci in arrivo, che avrebbe dovuto fermarsi al semaforo rosso, non si è arrestato e ha impattato contro la coda del primo. Questo scontro ha causato il ribaltamento di due container, uno dei quali è finito sul binario delregionale in arrivo.