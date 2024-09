Manovra Tajani No alla tassa sugli extraprofitti

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di sabato 14 settembre 2024) CAGLIARI (ITALPRESS) – “Siamo assolutamente contrarizione degli extra profitti, l’abbiamo detto fin dall’inizio, ma non abbiamo avuto nessuna segnalazione in questo senso. C’è il nostro no, la considero un periodo ipotetico della irrealtà”. Così il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio, oggi a Cagliari per presentare l’adesione dei nuovi consiglieri regionali al partito rispondendo alle domande dei giornalisti, circa la possibilità di unazione degli extra profitti nella nuovadel Governo. xd4/sat/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo