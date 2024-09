Lube il ritorno di Podrascanin | I tempi non saranno brevi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Avevamo scritto chesi stava allenando all’Eurosuole Forum e raccontato come il suoallafosse passato da possibile a probabilissimo per non dire sicuro, poi da mercoledì l’argomento ha avuto una inevitabile "accelerata". I circa 300 spettatori accorsi al palazzetto per il test trae Grottazzolina, ultima amichevole interna, hanno infatti visto il centrale scaldarsi con i giocatori di Medei e indossare la tenuta da allenamento di Civitanova. Insomma laè uscita allo scoperto dopo la nostra anticipazione e oggi approfondiamo il tema con il direttore generale biancorosso Giuseppe Cormio, l’uomo mercato della società. Direttore, la situazionedunque ha avuto sviluppi negli ultimi giorni? "Al momento in realtà non è cambiato granché.