LIVE – Louis Vuitton Cup 2024 semifinali sabato 14 agosto | Luna Rossa-American Magic DIRETTA

(Di sabato 14 settembre 2024) Nel primo e nel terzo match di oggi,14 settembre,sfiderànellediCup. Dopo il primo posto al round robin, Ineos Britannia ha scelto Alinghi Red Bull Racing affiancando quindi gli italiani con l’imbarcazione statunitense. Si disputeranno 4 match al giorno (2 per ogni semifinale) e si partirà oggi. Ogni vittoria assegna un punto e vince il team che per primo raggiunge cinque vittorie. “Ineos Britannia ha fatto una scelta che molti avevano previsto, ma non era affatto scontata – ha detto lo skipper di, Max Sirena -. Per noi cambia poco, perché abbiamo avversari dillo e l’obiettivo è sempre lo stesso: vincere una regata alla volta e passare il turno. Siamo a pronti a tutto. Quelli con glii saranno match molto interessanti, ci sarà da divertirsi.