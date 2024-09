LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | American Magic chiede un rinvio Luna Rossa attende

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.12è in volo a 37 nodi di velocità,è giù dai foil e l’equipaggio sta armeggiando con i computer. 14.11non potràre ulteriori rinvii per tutte le semifinali: il regolamento prevede un solo “delay” per sessione. 14.10ha 15 minuti per risolvere la propria criticità a bordo. Potrebbero esserci dei problemi di software? Lo scafo è giù dai foil, stanno lavorando al computer sul gommone di appoggio. 14.09 Glii sono tutti fuori dalle proprie postazioni, accanto a Patriot c’è un gommone. Si cerca di capire qual è il problema. 14.08 ATTENZIONE!ha chiesto lo spostamento della partenza.di 15 minuti, dunque lo start è previsto alle 14.25. Problemi a bordo dello scafo statunitense? 14.07 La formazione di