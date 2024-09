La cantante Monavrìl a Music & Wine

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) Dopo un’estateale entusiasmante che ha sempre fatto registrare il tutto esaurito in occasione di ciascun concerto, il 34° Festival Internazionaletorna alle Terme Marine Leopoldo II di Marina di Grosseto con gli ultimi tre interessanti appuntamenti di fine estate. Si inizia oggi alle 21 con lo spettacolo "Un soffio fra le nuvole", una nota di freschezzaale che prende spunto da un lavoroale e discografico dal saxofonista e compositore Alberto Napolitano e che coinvolge in questo concerto la splendida voce dellafoggiana, il pianoforte di Angela Trematore e il sax di Marco Destino, in un percorsoale libero che spazierà dal pop, al jazz fino alla canzone d’autore e che renderà ancora più accattivante il già intricante mix voce, sax e pianoforte.