Kate Middleton ultime notizie George impara a volare a 11 anni e lei non può impedirlo

(Di sabato 14 settembre 2024), il figlio più grande die William, ha preso la sua prima lezione di volo a 11. Malgrado la giovanissima età, il futuro Re britco ha iniziato a pilotare un aereo. La Principessa del Galles non ha potuto fare altro che guardarlo volteggiare in cielo per un’ora, tenendo per sé paura e apprensione. In fondo, questo è il suo destino., settimana piena di emozioni Sono giorni ricchi di emozioni pere la sua famiglia. La Principessa del Galles ha terminato la chemioterapia preventiva e lo ha comunicato al mondo con un video social, lunedì 9 settembre. Tra un paio di mesi la rivedremo in pubblico per il Remembrance Day, ma è possibile che prenda parte a qualche altro evento prima di quella data, poiché sta organizzando il suo ritorno graduale al lavoro.