Indagini infinite poi crolla l' accusa E Toti si accorda per patteggiare

(Di sabato 14 settembre 2024) Giovannie quell'insostenibile leggerezza dell'essere nella politica. Che, ancora una volta, l'ha portato a barattare le sue ragioni di fronte agli appetiti della magistratura, quei pm che lo hanno tenuto ostaggio ai domiciliari per tre mesi e l'hanno liberato solo quando il governatore ha ceduto alle pressioni delle dimissioni. Quei magistrati che si erano preparati a far sfilare in tribunale una sfilza di testimoni, pronti a sorreggere lo spauracchio della corruzione di quel sistema Liguria cheavrebbe messo in piedi, ponendo «la sua funzione pubblica al servizio di interessi privati in cambio di utilità per sé o per altri».