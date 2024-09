Forza Italia in crescita determinanti per la vittoria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) "L’esperienza alla guida della Regione è molto positiva e le Marche sono uscite dall’isolamento. È stato fatto un grande lavoro dal presidente Francesco Acquaroli, dalla Giunta e dal Consiglio per rendere le Marche sempre più protagoniste a livello nazionale.? Vogliamo essereper la futuradel centrodestra". Parole del deputato e commissario regionale forzista Francesco Battistoni, pronunciate ieri mattina nel corso di una conferenza in cui è stato presentato un nuovo consigliere regionale, il pesarese Giovanni Dallasta. Già nelle scorse settimane era stato annunciato l’ingresso dell’anconetano Mirko Bilò, dopo la fuoriuscita dalla Lega. Non è iniziata, ancora, la campagna elettorale dell’anno prossimo. Ma il partito azzurro alza la posta.