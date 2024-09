Emesso dal Ministero delle Imprese un francobollo dedicato alla LIS – Lingua dei segni Italiana

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 14 settembre 2024) ROMA – Poste Italiane comunica che oggi, 14 settembre 2024, vienedale del Made in Italy unordinario appartenenteserie tematica “il Senso civico”LIS –dei, relativo al valore della tariffa B pari a 1,25 €. Tiratura: 250.020 esemplari. Foglio: 45 esemplari. Ilè stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetto a cura di Claudia Giusto. La vignetta su un fondino di colore blu che caratterizza la Conferenza europea degli interpretilingue che si terrà a Torino il 13, 14 e 15 settembre 2024, raffigura alcune mani che eseguono una serie diche nelladeitraducono “INTERPRETE LIS”.