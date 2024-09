Como Fabregas | Sbagliato alcune scelte ci manca continuità

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) Il tecnico del, Cesc, ha parlato in conferenza stampa al termine del pareggio 2-2 subito in rimonta dal Bologna nell’anticipo della quarta giornata di Serie A. Non del tutto soddisfatto l’allenatore spagnolo: “Abbiamonel finale, con Braunoder e Fadera. Questo è il film del nostro inizio in Serie A. Siamo ottimi e dominanti, arriviamo in area e creiamo tanto, ma non riusciamo a conquistare le vittorie. Si raccoglie il gioco nell’ultima parte del campo, dove si deve chiudere la partita e si devono fare i gol. Abbiamo creato tante occasioni, ma abbiamoe ci èta qualità insituazioni. Su questo dovremo lavorare e migliorare, io dovrò capire come mostrarlo e farlo capire ai giocatori. Dovrò fare sicuramente di più per aiutare i ragazzi a essere più bravi e cattivi sottoporta“.