Aston Villa 3-2 Everton | Duran screamer completa la rimonta dei padroni di casa

(Di sabato 14 settembre 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il tiro da fuori di Jhone la doppietta di Ollie Watkins hannoto una sorprendenteper l’, che ha battuto l’per 3-2 alPark. L’non ha ancora un punto in Premier League questa stagione, nonostante sia andato in vantaggio di due gol in partite consecutive. Dwight McNeil ha dato il vantaggio all’controcorrente al 16° minuto, prima di trasformarsi in fornitore per il colpo di testa di Dominic Calvert-Lewin 11 minuti dopo. Il deficit ha risvegliato un Watkins che prima era in difficoltà , che ha recuperato un punto prima dell’intervallo, segnando di testa un cross di Lucas Digne da distanza ravvicinata. Watkins ha aumentato il suo punteggio dopo l’intervallo, segnando dopo un errore di Jack Harrison.