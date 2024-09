A caccia di conferme e riscatto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Adella prima vittoria in trasferta. La Jesina oggi la vorrà cogliere sul campo del S.Orso (si gioca al Montesi di Fano), formazione che ha ben figurato la scorsa stagione centrando la finale playoff, mentre quest’anno ha iniziato con una sconfitta (contro il Marina). I leoncelli invece non hanno sbagliato il debutto casalingo contro il Sassoferrato Genga. Altra sfida d’alta quota che si gioca oggi pomeriggio è quella tra Fermignanese e Marina, entrambe vincenti all’esordio. La Fermignanese rifilando addirittura tre gol in trasferta al Moie Vallesina, quest’ultima attesa alsul campo dell’Appignanese.