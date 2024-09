X-Men | un membro dei film originali ha confermato il suo ritorno nel reboot Marvel?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 13 settembre 2024) Uno degli attori apparsi nella saga Fox sui mutanti potrebbe farenelin sviluppo presso iStudios Tra tutti i personaggi dell'universo cinematografico degli X-Men della Fox, pochi sono diventati così amati come l'Hank McCoy/Bestia di Kelsey Grammer, che potrebbebbe farea sorpresa (ma neanche tanto) nelin sviluppo presso iStudios. L'attore ha debuttato per la prima volta nel ruolo del personaggio in X-Men: Conflitto finale del 2006 e ha sorpreso i fan di tutto il mondo l'anno scorso quando è apparso nella scena post-credits di Thes, che mostrava Monica Rambeau (Teyonah Parris) finire accidentalmente in un nuovo universo con Bestia e una versione alternativa di sua madre, Maria Rambeau/Binary (Lashana Lynch).