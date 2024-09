Von der Leyen e cambiamento climatico | Verso razionamento d’acqua in Europa nel 2050

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Roma, 13 settembre 2024 – L’costretta a razionare l’acqua nel? E’ quanto ipotizza la presidente della Commissione europea, Ursula von der. E lo fa durante il suo discorso alla Dld Nature Conference a Monaco. Un effetto dei cambiamenti climatici che porterebbe “caldo asfissiante, inondazioni, all’estinzione di un terzo delle specie animali e alla diffusione di nuove malattie”. epa11597951 European Commission President Ursula Von deropens the 2500th meeting of the College of Commissioners in Brussels, Belgium, 11 September 2024. The first formal meeting of the European Commission took place in Brussels on 16 January 1958 which was by then the European Economic Community (ECC). It was chaired by Walter Hallstein, President of the Commission of the European Economic Community. EPA/OLIVIER HOSLET Uno scenario non così in là nel futuro, appena 25 anni.