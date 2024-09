Vela | Luna Rossa ufficiale l’avversaria nelle semifinali di LVC

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ora conosciamo gli accoppiamenti delleche si disputeranno in Louis Vuitton Cup. Quattro superstiti che si giocheranno il tutto per tutto nel tentativo di vincere questa competizione che metterà in palio il posto in finale di America’s Cup, con Team New Zealand (squadra Defender del trofeo) che attenderà la più forte delle Challengers nell’ultimo atto della competizione velistica più importante e affascinante del mondo.ha dovuto “subire”, per così dire, la decisione di Ineos Britannia, equipaggio che ha strappato il primo posto nella classifica precedente arrogandosi il diritto di scegliere la propria avversaria e il destino, contestualmente, delle altre due partecipanti: gli anglosassoni hanno scelto, come da copione, Alinghi che è apparsa la meno competitiva del lotto rimasto. Di conseguenza, l’imbarcazione nostrana dovrà vedersela contro Amercan Magic.