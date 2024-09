Taylor Swift la denuncia | Combattere la disinformazione con la verità

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 13 settembre 2024) L’icona della musicaha aperto una battaglia contro ladigitale, in particolare dopo un episodio La vicenda sottolineata darichiede un dialogo aperto tra industria tecnologica, legislatori ed utenti finali per garantire che le nuove frontiere digitali rimangano spazi sicuri ed autentici. Ma cosa è successo?– foto ansa – notizie.comMartedì, la celebre cantanteha preso una posizione decisa contro l’utilizzo improprio dell’intelligenza artificiale (IA), in particolare per quanto riguarda la diffusione di immagini false che la ritraevano come sostenitrice della campagna elettorale di Donald Trump.