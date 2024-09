Stadio Maradona arriva la conferma tanto attesa per il Napoli | De Laurentiis in azione

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il presidente del, Aurelio De, è a lavoro per la concessione delloun’importante. In casa, archiviata la pausa per le nazionali, è tempo di tornare a pensare al campionato. La squadra allenata da Antonio Conte prepara al Training Center di Castel Volturno la gara contro il Cagliari, consapevole che tornare con i tre punti dalla Sardegna non sarà affatto semplice. E mentre il gruppo squadra è concentrato sul lavoro in campo, la società è attiva a 360 gradi per migliorare e rafforzare le strutture del club. Il primo obiettivo, ovviamente, è dotare ildi unodi proprietà, fruibile sette giorni su sette e che possa incrementare gli introiti delle casse societarie. La volontà del presidente Aurelio Desarebbe quella di investire sulloDiego Armando