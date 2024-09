San Siro un salto indietro al 2019 | per Inter e Milan torna l’opzione del secondo stadio vicino al Meazza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024)o – Undi cinque anni: si riparte quasi dal via, alla casella del doppiosull’area di San. Si può riassumere così il contenuto dell’incontro durato circa due ore, a Palazzo Marino, tra il sindaco dio, Giuseppe Sala, e i rappresentanti diper discutere del futuro dello. "Dopo lunghe analisi""sono arrivate alla conclusione che Sannon è ristrutturabile, o perlomeno non lo è a costi accessibili, e quindi non considerano questa ipotesi, come si era pensato negli ultimi mesi, fattibile". A dirlo è il primo cittadino Beppe Sala, che poi ha proseguito spiegando quale potrebbe essere la prospettiva: “La loro proposta è dire sull'idea di un nuovosempre nell'area di San", un progetto di cui si era già parlato nel, appunto.