Omicidio di Viareggio parla il sindaco | Non è la città della vendetta rifuggiamo ogni violenza

(Di venerdì 13 settembre 2024), 13 settembre 2024 – “non è la: è unasolidale che rifugge qualsiasi tipo di. Ha una storia di libertà e di inclusione che rivendica sempre con orgoglio». Sull’di Said Malkoum, il marocchino di 47 anni investito a morte domenica notte in via Coppino adall’imprenditrice Cinzia Dal Pino, interviene ilGiorgio Del Ghingaro: “Il grave fatto di cronaca nera che in questi giorni fa discutere l'Italia intera, ha scosso la nostra comunità nel profondo: le immagini, violentissime, riprese dalle telecamere di sicurezza e rimandate in tutti i tg, nazionali e non, hanno mostrato un episodio che non può e non deve descrivere la nostra”.