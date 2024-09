L’ultimo saluto a Luca Giurato | addio a un volto simpatico e indimenticabile della Televisione Italiana

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 13 settembre 2024), il Giornalista dal Sorriso Contagioso: Oggi i funerali ufficiali a Roma in Piazza del Popolo Oggi, alle 14:30, nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, si terranno i funerali di, scomparso all’età di 84 anni. A dareal noto giornalista e conduttore televisivo saranno i familiari, gli amici, i colleghi e i tanti spettatori che lo hanno seguito durante la sua lunga carriera., che ha lasciato un segno indelebile nel mondo, è ricordato con affetto per la sua leggerezza e ironia. La sua spontaneità e le famose gaffe gli valsero persino una rubrica satirica dedicata, creata dalla Gialappa’s Band, che lo resero popolare tra il grande pubblico.