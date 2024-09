Luis Enrique | Fabian Ruiz è uno dei migliori calciatori del Psg

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 13 settembre 2024), allenatore del Psg, in conferenza stampa non ha voluto parlare della disputa tra il suo club e Mbappè. Domani il Psg affronta il Brest, le parole del tecnico spagnolo riportate dall’Equipe.: «uno deigiocatori della squadra» La scorsa stagione il Brest è stato un problema. Che tipo di partita ti aspetti? «Stiamo preparando la partita contando su quanto fatto dal Brest in questa stagione ma anche sulle nostre partite della scorsa stagione. Abbiamo avuto difficoltà durante le partite. Questa squadra sa chiaramente come giocare, è al livello della Champions League. Sarà un ottimo test per prepararsi alla prossima competizione (che inizierà martedì 17)». Hai un’opinione sulla disputa tra il club e Kylian Mbappé ? «No. Non ho nulla da dire su questo argomento».