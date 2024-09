La Serie C fa visita alla Pianese | il comunicato

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2024) LaC ha fatto. A conoscere la squadra neo promossa,il Presidente Matteo Marani e del direttore generale Emanuele Paolucci. Il“LaC faal quartier generale della, club toscano neopromosso inC NOW 2024-25. Il Presidente, Matteo Marani, e il Segretario Generale, Emanuele Paolucci, accolti nel quartier generale del club dal Presidente della, Maurizio Sani, dal Direttore Sportivo, Francesco Cangi, e dal primo cittadino, Franco Capocchi, si sono confrontati con i vertici societari su temi centrali per il mondoC: dal calcio giovanile agli impianti sportivi, passando per le iniziative in programma durante la stagione appena cominciata.