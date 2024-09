La scommessa giovani è già vinta Ecco Ilaria Bernardi la promessa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Coach Moky Stazzonelli è stata di parola. Un attimo dopo la firma del matrimonio con Giussano ha detto che voleva allestire un organico di giocatricifuturibili e allo stesso tempo già pronte per stare in campo in Serie A2. L’ingaggio diè stato una conseguenza. "è una giocatrice molto interessante - è il parere di Stazzonelli - in questi anni nelleli ha fatto sempre la differenza in campo. Deve ampliare il suo bagaglio tecnico. È molto forte nell’uno contro uno, ha grinta, agonismo e fisicità. In penetrazione è devastante, mentre deve migliorare nell’arresto e tiro e su questo ci daremo da fare. Sembra sempre molto concentrata ed è una ragazza tosta. Spero che abbia voglia di migliorare".