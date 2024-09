Il Tottenham pronto per una partita intensa con l’Arsenal afferma Ange Postecoglou

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 13 settembre 2024) 2024-09-13 15:15:31 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il manager del, ha dichiarato che la sua squadra è pronta per l’atmosfera “” del derby del nord di Londra, quandofarà visita domenica. La scorsa stagione,ha guidato gli Spurs al pareggio per 2-2 all’Emirates Stadium nel suo primo derby, prima chese ne andasse con tre punti in trasferta ala fine aprile. Ottieni 40/1 su Entrambe le squadre segnano inv Arsenal Valido oggi: 13 settembre 2024 Offerta per nuovi clienti. Piazza una scommessa massima di £1 sul mercato Entrambe le squadre segnano “Sì” nellav Arsenal di domenica 15 settembre.