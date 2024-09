Il carabiniere ucciso | Minguzzi nuove perizie La mamma di 91 anni | Giustizia io non mollo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ravenna, 13 settembre 2024 – Rosanna Liverani, a 91, continua a combattere con una determinazione incrollabile per ottenereper suo figlio. Pier Paolo, studente universitario di Alfonsine edi leva a Bosco Mesola, fu sequestrato la notte tra il 20 e il 21 aprile del 1987 e trovato morto nel Po di Volano il Primo maggio successivo, zavorrato a una grata per impedirne l’emersione. Dopo 37di battaglie legali e personali, la sua voce rimane forte e chiara: “Pier Paolo deve avere, e io combatterò fino a che sarò su questa Terra per lui.” La sua speranza non si è affievolita nemmeno dopo la sentenza di assoluzione degli imputati emessa nel 2022, che ha deluso profondamente lei e la sua famiglia.