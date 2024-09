Giochi soggetti a Iva Corte Ue chiarisce il trattamento fiscale

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il 12 settembre 2024, ladi giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata in merito alla controversia relativa alla tassazione Iva suionline con la sentenza nella causa C-73/2023. La decisioneche l’articolo 135, paragrafo 1, lettera i) della direttiva Iva non impedisce agli Stati membri di trattare diversamente ioffline, esenti da Iva, rispetto a quelli online, che possono esserea tassazione. Direttiva Iva: cosa cambia con l’articolo 135 L’articolo 135 della direttiva Iva disciplina le esenzioni dall’imposta per scommesse, lotterie e altrid’azzardo con poste di denaro. Esso concede agli Stati membri la facoltà di stabilire condizioni e limiti per l’esenzione dall’Iva, purché tali norme rispettino il principio di neutralità