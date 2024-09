Fano Sarà Terza categoria? Avanti tutta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Si vainiziando dalla, poi si vedrà. La delusione per non aver ottenuto dalla Figc quanto si sperava non scoraggia ma al contrario rafforza la volontà del ConsorzioSport di portareil progetto di rinascita, dopo che l’Alma Juventus è finita negli ultimi anni in mano a soggetti non fanesi. L’altro pomeriggio gli imprenditori del ConsorzioSport si sono visti proprio alla luce delle decisioni della Federazione e hanno "espresso all’unanimità la loro piena fiducia nella societàCalcio e nei dirigenti che la guidano. È stato riconosciuto il lavoro meritorio che queste figure stanno portandocon grande impegno e dedizione per rifondare il calcio nella città di, un’operazione fondamentale per garantire un futuro solido e sostenibile allo sport più amato dai fanesi". Per cui nessun ripensamento o tentennamento.