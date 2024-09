Emily in Paris da dove arriva l’ispirazione per quel look romano

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 13 settembre 2024)insa perfettamente come rendere omaggio alla moda d’altri tempi. Per la seconda parte della quarta stagione ambientata a Roma, ha indossato un abito rosso che strizza l’occhio ad un famoso stilista degli Anni ’50.innon delude le aspettative lato glam e, avendo scelto Roma come parziale location della quarta stagione, non ha potuto resistere al richiamo del Made in Italy. Pur non indossando precisamentel’abito rosso fuoco nella serie TV, Lily Collins ha immortalato l’iconica scala di Piazza di spagna alle sue spalle mentre posa sui gradini, fasciata in un raggiante abito la cui storia cela un’ispirazione importante.in