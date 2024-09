Domenica In si ‘rinnova’ | arriva il gioco telefonico Mara 500+

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 13 settembre 2024) E’ tutto pronto per la sedicesimaIn targataVenier.15 settembre alle 14, in diretta dagli Studi Rai Fabrizio Frizzi, la conduttrice veneta tornerà alla guida del contenitore festivo, che ha promesso di condurre per l’ultima stagione (e ha frenato sul raddoppio al sabato con Le Stagioni dell’Amore). Un’edizione contraddistinta da diverse novità. Le novità diIn 2024/2025 La prima riguarda lo studio, che potrà contare su una scenografia completamente rinnovata, compreso il logo. Ci sarà un ampio salotto, con vista sui tetti di Roma, che ospiterà lo spazio dedicato all’approfondimento: dal tema della settimana ai fatti di cronaca, passando per eventi di particolare interesse e importanza sociale o argomenti di costume e spettacolo.