Bentancur a rischio squalifica Postecoglou | Ha commesso un errore ma è un compagno di squadra fantastico

(Di venerdì 13 settembre 2024) “Sonny? Potrebbe essere anche suo cugino, visto che sembrano tutti uguali”. La frase, pronunciata durante una trasmissione tv in Uruguay, potrebbe costare caro a Rodrigo, centrocampista del Tottenham, al centro di un procedimento avviato dalla Football Association. Toccherà ora alla commissione disciplinare decidere la pena diche rischia una lunga. Sul caso oggi è intervenuto il tecnico del Tottenham, Ange: “Dobbiamo lasciare che il processo si svolga ora. Rodri è ben consapevole delle ramificazioni di qualsiasi risultato del comitato. Aspetteremo e vedremo cosa ne uscirà fuori. Per quanto riguarda Sonny e Rodri, hanno discusso dell’intero incidente ed entrambi i giocatori capiscono e rispettano la posizione dell’altro. Rodri si è già scusato per quello che ha detto e Sonny lo ha accettato.