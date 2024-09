Allo show di S S Daley Harry Styles ha abbinato del grandissimo abbigliamento maschile a un vecchio classico delle sneaker

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 13 settembre 2024) Steven Stokey-ha avuto 24 ore importanti. Dopo aver ricevuto ieri il prestigioso Queen Elizabeth II Award for British Design, ha presentato la collezione Primavera/Estate 2025 del suo marchio S.S.alla London Fashion Week. In prima fila c'era uno dei più grandi fan del marchio:è un fan di S.S.fin dall'inizio. Quando il marchio è stato fondato nel 2020, il tre volte vincitore del Grammy Award ha indossato alcuni dei suoi primi capi nel video musicale del suo brano Golden, girato a Portofino. «Unacose più belle è chemi ha avvicinato e mi ha fatto capire di essere un fan di quello che facciamo», ha dichiarato Stokey-in un'intervista del 2024 a British Vogue, «e ovviamente io sono un suo fan». SS- Front Row - LFW Sept 2024 Stuart C.