Abito da sposa come riutilizzare quello della mamma

(Di venerdì 13 settembre 2024) Molte spose decidono dil’dapropriaun po’ per tradizione, un po’ per scaramanzia. Se alcune scelgono di indossarlo, magari apportando delle piccole modifiche, altre preferiscono invece usarlo in maniera differente all’internopropria cornice nuziale. Numerose future mogli sono decise a compiere questo gesto d’ amore per onorare i sacrifici delle proprie madri, anche se in molti casi l’impresa potrebbe rivelarsi piuttosto difficile. Il passare degli anni potrebbe infatti aver reso alcuni modelli decisamente fuori moda, o comunque impossibili da indossare. Volete utilizzare l’dadi vostra madre ad ogni costo per omaggiarla nel corso del vostro sì? Ecco qualche idea peranche le creazioni più vintage.