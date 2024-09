A Eurogruppo extraprofitti banche confronto a novembre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Nel corso della riunione dell'a Budapest la Croazia ha sollevato "la questione deglibancari". Il tema ha trovato "terreno fertile" tra i presenti, con "3-4 ministri" particolarmente interessati. Lo ha riferito una fonte a conoscenza dell'incontro, aggiungendo che quindi l'argomento "sarà messo in agenda all'Ecofin dia Bruxelles". Il ministro italiano Giancarlo Giorgetti non è intervenuto sull'argomento. "E' favorevole ad aprire le discussioni", si apprende da fonti del Mef. Fonti Ue non hanato il tema.