XXV Giornata Europea della Cultura Ebraica al MArTA

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di giovedì 12 settembre 2024) Tarantini Time QuotidianoSi svolgerà anche a Taranto, all’internoSala Incontri del, il prossimo 15 settembre, la XXV edizione, evento annuale celebrato in Unione, che si propone come obiettivo di far conoscere, attraverso convegni, conferenze, attività varie,il patrimoniolepopolazione di fede. Il tema specifico di quest’anno è “La Famiglia”. A Taranto la manifestazione è organizzata dall’Associazione Italia-Israele “Alexander Wiesel” di Bari, rappresentata a Taranto, dalla Sig.ra Eugenia Graubardt, dale dall’AIC (Associazione Italiana diClassica) delegazione di taranto “Adolfo Mele”, con il patrocinio del Comune di Taranto e dell’UCEI (Unione delle Comunità Ebraiche Italiane). L’appuntamento di quest’anno che si svolgerà domenica 15 settembre dalle ore 10.00 alle ore 13.