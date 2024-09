Ucraina cade il tabù dell’uso di armi occidentali in Russia Dagli Usa e dal Regno Unito arriva il via libera a Zelensky che fa infuriare Mosca

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 12 settembre 2024) Se a parole l’Occidente dichiara di voler mettere fine al conflitto tra, nei fatti sembra fare l’esatto opposto. Infatti, come acda oltre due anni, gli Stati Uniti di Joe Biden e i Paesi europei continuano a insistere con le forniture militari, inviando a Kiev armamenti sempre più avanzati e distruttivi, e progressivamente eliminando ogni restrizione al loro utilizzo. L’ultima limitazione are, come ampiamente anticipato, è il divieto imposto da USA esull’uso dellea lungo raggio fornite all’per colpire in territorio russo; una misura che era stata adottata per evitare il rischio di un’escalation. A darne notizia è il Guardian, che riporta “fonti del governo britannico” secondo cui il via“è stato già deciso” e comunicato all’amministrazione di Volodymyr