The Perfect Couple e l' imbarazzante scena della cena che ha mandato in tilt Liev Schreiber

(Di giovedì 12 settembre 2024) SPOILER ALERT - Il seguente articolo contiene importanti dettagli su The- Netflix ha creato una vera e propria filiera industriale di produzioni facili da guardare la domenica, come The. Si tratta di un melodrammatico murder-mystery a puntate, adattamento del popolare romanzo di Ellen Hildebrand, con ampi riferimenti anche ai più grandi successi televisivi recenti del genere, da The White Lotus a Big Little Lies - Piccoli grandi bugie. Ma qual è il punto di forza principalenuovissima miniserie? L'eccellente capacità di regalare qualche ora di svago, grazie a un'eccellente Nicole Kidman nella parte di Greer Winbury, una famosa scrittrice di gialli che si ritrova coinvolta in un'indagine per omicidio durante il matrimonio del figlio, enel ruolo del marito ,Tag, gran fumatore di marijuana.