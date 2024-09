Tennis Lindsay Davenport durissima su Jannik Sinner | Perchè gli è stato permesso di giocare?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 12 settembre 2024) “ditutto l’anno? Non è giusto”. Parole durissime quelle diriservate al fresco vincitore dello US Open 2024. Nonostante una sentenza di 33 pagine del Tribunale Indipendente Sport Resolutions, a quanto pare, non è servita a spegnere le polemiche sul caso legato all’altoatesino. La tre volte vincitrice di un torneo del Grande Slam non ha usato giri di parole per spiegare il suo punto di vista. Anche se per ora la WADA non ricorrerà al TAS contro la sentenza che ha assolto il numero del mondo (ha chiesto però una documentazione aggiuntiva) e un ricorso appare comunque non all’ordine del giorno, l’exta statunitense ha voluto comunque dire la sua. Le parole della statunitense: “Sono sinceramente scioccata, come la maggior parte delle persone. Sembra che stiamo scoprendo solo ora quello che è accaduto dietro le quinte.