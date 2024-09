Strage in famiglia a Paderno C’è l’ok del tribunale minorile Riccardo incontrerà i nonni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ci sarà l’incontro tanto atteso daC.: vedrà finalmente i, il 17enne detenuto nel carcereBeccaria per aver ucciso a coltellate padre, madre e fratello di 12 anni nella villetta familiare aDugnano, nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre scorsi. Ilper i minorenni di Milano ha autorizzato, su richiesta della difesa, l’incontro tra il ragazzo e i suoi parenti. L’autorizzazione era quasi scontata. Nei giorni scorsi, infatti, il legale del giovane, l’avvocato Amedeo Rizza, aveva chiesto il permesso per l’incontro, dopo che sia il 17enne e sia i, così come gli altri familiari, avevano manifestato la loro disponibilità ad avere un colloquio. Ieri, in tarda serata, è arrivato il nulla osta; poi dovrà essere fissata la data dell’incontro che sarà prima con ie poi con gli zii.