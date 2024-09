Strage di Brandizzo la Commissione d’inchiesta avanza 14 proposte per aumentare sicurezza | C’erano strumenti per salvare la vita agli operai

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Alcune soluzioni che “avrebbero potutolaai lavoratori sono già utilizzate nel nostro Paese”. A un anno dalladi, l’incidente sui binari vicino a Torino che costò laa 5manutentori travolti da un treno che viaggiava a 160 km/h, laparlamentaresulle condizioni di lavoro in Italia ha presentato una relazione – approvata all’unanimità – su quanto avvenuto il 30 agosto 2023 eto 14perladei lavoratori lungo la linea ferroviaria. “In merito alle cause le indagini sono ancora in corso. Alcune certezze, però, le abbiamo. Ad esempio, siamo certi che quelle persone, in quel momento, non dovevano stare sui binari.