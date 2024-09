Sinner ecco costo e modello del nuovo Rolex indossato agli Us Open

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 12 settembre 2024) La coppa dello Slam di New York alzata al cielo davanti al pubblico in festa che applaudiva non ha fatto passare inosservato ai più attenti il nuovissimodi orologiodall’azzurro Probabilmente anche quest’ultimo riconoscimento, che una delle case di orologi più prestigiosi al mondo, gli ha riconosciuto, è segno che Jannikè già entrato nel novero dei più grandi. Perchè quando si passa quel confine che distingue i bravi dai campioni allora anche le relative sponsorizzazioni cambiano e si adeguano alstatus.con il trofeo vinto e ilal polso – Cityrumors.it Ansa foto Sono giornate di grande gioia queste per Jannik