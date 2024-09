Serie D La Zenith a San Marino Missione riscatto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Trasferta da prendere con le molle per laPrato nella seconda giornata del girone D diD. Domenica prossima i bluamaranto saranno impegnati in casa del San, per cercare un prontodopo la sconfitta casalinga incassata nei minuti finali del recupero contro lo United Riccione. L’obiettivo sarà cercare di mettere in cascina i primi punti della stagione, ma non sarà semplice contro i Titani, squadra più che blasonata e abituata ad essere protagonista anche in palcoscenici superiori negli anni passati, che ha iniziato malissimo questa stagione rimediando un pesante ko per 4-1 contro il Tau Altopascio e venendo subito eliminata dalla Coppa Italia per mano del Castelfidardo. La storia del Sanha radici lontane. Fondato nel 1959, è stato l’unico club del suo Paese ad avere militato nel sistema di lega italiano.